"Нас давно послали нах*й": Шнуров написав матірний вірш після слів Путіна про росіян-мучеників
Лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров присвятив матірний вірш словами президента Росії Володимира Путіна про росіян-мучеників і "обіцянку" того, що всі вони потраплять у рай.
Він опублікував вірш в Instagram.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти с*ки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали нах*й,
Если кто не замечал.
Як повідомляв УНІАН, Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.