"Нас давно послали нах*й": Шнуров написав матірний вірш після слів Путіна про росіян-мучеників

Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта «здохнуть».

Лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров присвятив матірний вірш словами президента Росії Володимира Путіна про росіян-мучеників і "обіцянку" того, що всі вони потраплять у рай. Він опублікував вірш в Instagram. Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти с*ки, Ну, а мы, конечно, в рай, Попадём как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдём куда угодно, Если Родина пошлёт. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нах*й, Если кто не замечал. Як повідомляв УНІАН, Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.

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