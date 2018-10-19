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"Нас давно послали нах*й": Шнуров написав матірний вірш після слів Путіна про росіян-мучеників

16:25, 19 жовтня 2018
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Сергій Шнуров присвятив матірний вірш словами президента Росії Володимира Путіна / фото Сергій Шнуров, Instagram

Лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров присвятив матірний вірш словами президента Росії Володимира Путіна про росіян-мучеників і "обіцянку" того, що всі вони потраплять у рай.

Він опублікував вірш в Instagram.

Здесь и так сплошные муки, 

Хоть сегодня умирай. 

Пусть подохнут эти с*ки, 

Ну, а мы, конечно, в рай, 

Попадём как по путевке, 

Так наш главный обещал. 

Мыльте, граждане, веревки, 

Тихо и не вереща! 

Всеедино, всенародно! 

Что нам райский переплёт? 

Мы пойдём куда угодно, 

Если Родина пошлёт. 

Хоть к Аллаху, хоть на плаху, 

Хоть к началу всех начал. 

Нас давно послали нах*й, 

Если кто не замечал.

Як повідомляв УНІАН, Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.

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Теги: #Путін#Шнуров