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Бонд вже не той: Деніел Крейг налякав дуже постарілим виглядом (фото)

11:00, 22 жовтня 2018
Світ
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Актор здивував змученим видом / redcarpetmood

Виконавець головної ролі у фільмах про Джеймса Бонда "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "007: Координати "Скайфолл", "007: Спектр" здивував шанувальників постарілим і "пошарпаним" видом.

Актора разом з дружиною і дитиною "підловили" в аеропорту.

redcarpetmood
redcarpetmood

На знімках Крейг виглядає "пошарпаним" і втомленим.  Його місцями посивіле волосся розкуйовджене, а під очима видно "мішки".

redcarpetmood

Як повідомляв УНІАН, Лобода з голим животом і в шкіряних штанях прийшла на російське шоу.

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Теги: #Джеймс Бонд#Деніел Крейг