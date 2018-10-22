Бонд вже не той: Деніел Крейг налякав дуже постарілим виглядом (фото)
11:00, 22 жовтня 2018Світ
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На знімках Крейг виглядає "пошарпаним" і втомленим. Його місцями посивіле волосся розкуйовджене, а під очима видно "мішки".
Актор здивував змученим видом / redcarpetmood
Виконавець головної ролі у фільмах про Джеймса Бонда "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "007: Координати "Скайфолл", "007: Спектр" здивував шанувальників постарілим і "пошарпаним" видом.
Актора разом з дружиною і дитиною "підловили" в аеропорту.
redcarpetmood
redcarpetmood
На знімках Крейг виглядає "пошарпаним" і втомленим. Його місцями посивіле волосся розкуйовджене, а під очима видно "мішки".
redcarpetmood
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