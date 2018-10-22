Бонд вже не той: Деніел Крейг налякав дуже постарілим виглядом (фото)

На знімках Крейг виглядає "пошарпаним" і втомленим. Його місцями посивіле волосся розкуйовджене, а під очима видно "мішки".

Виконавець головної ролі у фільмах про Джеймса Бонда "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "007: Координати "Скайфолл", "007: Спектр" здивував шанувальників постарілим і "пошарпаним" видом. Актора разом з дружиною і дитиною "підловили" в аеропорту. На знімках Крейг виглядає "пошарпаним" і втомленим. Його місцями посивіле волосся розкуйовджене, а під очима видно "мішки". Як повідомляв УНІАН, Лобода з голим животом і в шкіряних штанях прийшла на російське шоу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter