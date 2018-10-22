Двометровий актор з «Гри престолів» одружився на мініатюрній офіціантці (фото)

Обраницею силача стала колишня офіціантка та Instagram-модель Келсі Хенсон.

Ісландський спортсмен і актор Хафтор Бьернссон, якого всі знають в ролі правої руки Серсеї Ланністер Гори із серіалу «Гра престолів», одружився.

Обраницею силача стала колишня офіціантка і Instagram-модель Келсі Хенсон. Хафтор підписав чорно-біле фото.

«З великим задоволенням тепер я називаю Келсі Морган Хенсон своєю дружиною! Я готовий захищати цю красуню незважаючи ні на що, що б не сталося в нашому житті!», - йдеться в повідомленні.