Двометровий актор з «Гри престолів» одружився на мініатюрній офіціантці (фото)
17:39, 22 жовтня 2018Світ
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Обраницею силача стала колишня офіціантка та Instagram-модель Келсі Хенсон.
Найбрутальніший брутал рутальний актор «Ігри престолів» одружився на мініатюрної моделі / скріншот
Ісландський спортсмен і актор Хафтор Бьернссон, якого всі знають в ролі правої руки Серсеї Ланністер Гори із серіалу «Гра престолів», одружився.
Обраницею силача стала колишня офіціантка і Instagram-модель Келсі Хенсон. Хафтор підписав чорно-біле фото.
«З великим задоволенням тепер я називаю Келсі Морган Хенсон своєю дружиною! Я готовий захищати цю красуню незважаючи ні на що, що б не сталося в нашому житті!», - йдеться в повідомленні.
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