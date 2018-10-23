Нова термоядерна бомба США "легко дістане" до Москви - російський експерт

На думку російського генерала, можливість літаків-носіїв B61-12 базуватися на бази НАТО в Литві чи Латвії "фактично змінює статус цієї ядерної зброї".

Модернізація термоядерної бомби B61 до 12-го покоління перетворила авіаційний боєприпас з тактичної зброї в стратегічну.

Про це виданню "Армейский стандарт" заявив колишній начальник управління військової безпеки апарату Ради безпеки Росії, екс-начальник Головного штабу РВСН (у 1994-1996 роках) генерал-полковник Віктор Єсін.

Російський експерт припустив, що можливість літаків-носіїв ракет B61-12 базуватися на базах НАТО в Литві чи Латвії "фактично змінює статус цієї ядерної зброї".

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"По відношенню до Росії вона перестає бути тактичною, оскільки здатна легко діставати до об'єктів центрального промислового району країни, великих міст, включаючи Москву. Це дозволяє зробити B61-12 істотним доважком до тих стратегічних наступальних сил, якими сьогодні володіють США", - вважає російський генерал-полковник.

Єсін також зазначив, що разом із бомбою удосконалюються її літаки-носії, зокрема, американські F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, а також європейські Tornado. Крім того, зброю отримають винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II, стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress і B-2 Spirit, а також перспективний малопомітний B-21 Raider.

Раніше УНІАН повідомляв, що Військово-повітряні сили (ВПС) США спільно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA) провели серію випробувань керованої ядерної бомби проекту B61-12. Це були "перші кваліфікаційні випробування "від і до" для B61-12 на стратегічному бомбардувальнику B-2A Spirit".