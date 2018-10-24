Рудий кіт з фільму «Чужий» отримає власну історію

За словами автора, ми дізнаємося історію, яка сталася на космічному кораблі «Ностромо» в першому фільмі франшизи «Чужий».

Кіт Джонсі (єдина жива істота, вціліле на кораблі «Ностромо», крім Еллен Ріплі) стане головним героєм ілюстрованої книги на вісімдесят сторінок.

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Про це пише Digital Spy. Книгу під назвою «Джонсі: Дев'ять життів на Ностромо» написав Рорі Люсі.

За словами автора, ми дізнаємося історію, яка сталася на космічному кораблі «Ностромо» в першому фільмі франшизи «Чужий», з точки зору кота.

І це буде не зовсім дитяча книга. Книга готується до випуску видавництвом Titan Books.