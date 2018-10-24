Вагітна Меган Маркл показала круглий живіт (фоторепортаж)

Меган Маркл перестала приховувати свою вагітність і одягла обтислу сукню.

Вагітна Меган Маркл перестала приховувати своє цікаве положення і в обтислій синій сукні показала кругленький живіт.

Зараз герцогиня знаходиться на 4 місяці вагітності. Дружина принца Гаррі на прийомі на Фіджі підкреслила живіт цікавою сукнею. Меган Маркл вибрала сукню яскраво-лазурного кольору, цей відтінок ще називають "Фіджі".

Читайте такожВагітна Меган Маркл і принц Гаррі не соромляться почуттів на публіці (фоторепортаж)

Зараз Меган Маркл з чоловіком знаходяться в офіційному турне по Австралії і Океанії. Обов'язки Меган у зв'язку з її вагітністю скоротили, але від королівських обов'язків вона не відмовляється.

Як повідомлялося, дитина принца Гаррі і Меган Маркл з'явиться на світ навесні 2019 року і стане сьомою в черзі на престол, зайнявши місце після свого батька.