Новим Капітаном Америкою може стати жінка

Капітана Америку також може зіграти темношкірий актор.

Продюсер Френк Грілло заявив, що нового Капітана Америку може зіграти темношкірий актор або жінка.

За його словами, він здивований рішенням Кріса Еванса розпрощатися з роллю супергероя. Про це повідомляє Screen Rant.

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Він також додав, що офіційної інформації про нового виконавця ролі Капітана Америки поки немає.

Раніше Кріс Еванс заявив, що більше не буде зніматися в супергеройському кіно «Месники».