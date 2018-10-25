Новим Капітаном Америкою може стати жінка
02:23, 25 жовтня 2018Світ
712 0
Капітана Америку також може зіграти темношкірий актор.
Офіційної інформації про нового виконавця ролі Капітана Америки поки немає / фото screenrant
Продюсер Френк Грілло заявив, що нового Капітана Америку може зіграти темношкірий актор або жінка.
За його словами, він здивований рішенням Кріса Еванса розпрощатися з роллю супергероя. Про це повідомляє Screen Rant.
Читайте такожЗірка "Грі престолів" розкритикував Marvel через відсутність геїв серед супергероїв
Він також додав, що офіційної інформації про нового виконавця ролі Капітана Америки поки немає.
Раніше Кріс Еванс заявив, що більше не буде зніматися в супергеройському кіно «Месники».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter