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Новим Капітаном Америкою може стати жінка

02:23, 25 жовтня 2018
Світ
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Офіційної інформації про нового виконавця ролі Капітана Америки поки немає / фото screenrant

За його словами, він здивований рішенням Кріса Еванса розпрощатися з роллю супергероя. Про це повідомляє Screen Rant.

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Він також додав, що офіційної інформації про нового виконавця ролі Капітана Америки поки немає.

Раніше Кріс Еванс заявив, що більше не буде зніматися в супергеройському кіно «Месники».

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Теги: #герої Marvel