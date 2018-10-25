Акторові Роберту Де Ніро надіслали бомбу

В офіс Роберта Де Ніро прислали підозрілий пакет, схожий на ті, що раніше невідомі відправили низці політиків США.

Офіс актора Роберта Де Ніро у Нью-Йорку евакуювали через загрозу вибуху. Повідомляється, що на місці було знайдено підозрілий предмет, можливо, вибуховий пристрій.

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Про це повідомляє телеканал CNN. Два джерела в правоохоронних органах у коментарі телеканалу розповіли, що адресований акторові пакет був схожий на ті, що раніше надіслали американським політикам – на ньому було наклеєно шість марок із зображенням прапора США у два ряди.

На передній стороні пакета не було поштового штемпеля. За допомогою рентгена правоохоронці з'ясували, що в пакеті знаходиться вибуховий пристрій.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 жовтня американські спецслужби перехопили декілька підозрілих посилок. Переважно вони адресувалися прихильникам Демократичної партії США.