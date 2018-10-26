Батько Меган Маркл готовий судитися з королівською родиною за свої дідівські права - ЗМІ

Джерела видання при дворі повідомили, що Томас Маркл твердить, що у нього теж є права, оскільки в жилах дитини тече не тільки блакитна кров, але і "кров Марклів".

Газета Daily Mirror в черговий раз поспілкувалася з батьком герцогині Сассекської, в недавньому минулому актриси Меган Маркл, і з'ясувала, що колишній голлівудський освітлювач, а нині мексиканський пенсіонер Томас Маркл готовий дійти до суду, аби йому дозволили спілкуватися з майбутньою дитиною його дочки.

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Скандальний тесть принца Гаррі готовий піти на мирову, покаятися за всі свої попередні недобрі вислови на адресу королівської сім'ї і зятя, лише б йому дозволили якнайшвидше приїхати до Британії і провідати дочку з чоловіком в Кенсингтонському палаці, передає Бі-бі-сі.

Джерела видання при дворі повідомили, що Томас Маркл твердить, що у нього теж є права, оскільки в жилах ще не народженої дитини тече не тільки блакитна кров, але і "кров Марклів".

Невгамовний батько, за даними видання, кілька разів звертався і в Кенсінгтонський палац і навіть до архієпископа Кентерберійського з благаннями про допомогу.

Згідно з джерелами DM гнів Томаса від мовчання двору і нових родичів такий сильний, що він роздумує про те, щоб найняти адвокатів, щоб через суд домогтися права зустрічі з донькою і її майбутньою дитиною.

Кажуть, що ця нова форма активності неспокійного американського родича викликає занепокоєння двору, як і його несподіване бажання бути присутнім в житті майбутнього онука чи онуки ніяк не меншою мірою, ніж принц Чарльз.

Видання припускає, що тато Маркл може стати ще активнішим, якщо мати герцогині Дорія Рагланд дійсно, як кажуть, переїжджає до Британії, щоб бути поруч з донькою. Як мінімум до пологів.

Інші британські таблоїди, зазвичай розповідають про молодших членів королівської сім'ї в добрих тонах, цього разу визнали можливим виставити напоказ чергову помилку нової герцогині. Газети розповідають (і показують), що дружина принца Гаррі, що супроводжує його в першому офіційному турне, якимось чином примудрилася вийти з літака на острові Тонга в яскраво-червоній сукні, з подолу якого звисала велика невідрізана бірка з ціною виробу 345 фунтів. Втім, отруйних коментарів до помилки герцогині не було.