Мати драконів з "Гри престолів" Емілія Кларк розсекретила свого бойфренда

Довгий час актриса не ділилася подробицями особистого життя, але на день народження зробила виняток. Тепер ЗМІ знають, хто підкорив серце «матері драконів».

23 жовтня Емілія Кларк святкувала свій 32-й день народження - як з'ясувалося пізніше, в компанії свого бойфренда. Читайте такожУ останньому сезоні "Грі престолів" з'єднання бути нові персонажі - ЗМІ Актриса опублікувала в Instagram знімок берега, на якому відображаються тіні закоханої парочки. Ім'я таємничого незнайомця було розсекречено досить швидко - як тільки режисер фільмів «Силіконова долина» та «Легіон» 35-річний Чарлі Макдауелл опублікував таке ж фото на своїй сторінці в соцмережі. «Цей день народження я буду пам'ятати ще довго», - підписала фото Емілія. «З днем народження, Е», - написав Чарлі, додавши коротку фразу смайлом у вигляді серця. Як повідомляв УНІАН, раніше Емілія Кларк похвалилася драконами на зап'ясті на честь "Гри престолів".

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