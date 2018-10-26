Мати драконів з "Гри престолів" Емілія Кларк розсекретила свого бойфренда
15:02, 26 жовтня 2018Світ
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Довгий час актриса не ділилася подробицями особистого життя, але на день народження зробила виняток. Тепер ЗМІ знають, хто підкорив серце «матері драконів».
Емілія Кларк зазначила 32-річчя / фото hbo.com
23 жовтня Емілія Кларк святкувала свій 32-й день народження - як з'ясувалося пізніше, в компанії свого бойфренда.
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Актриса опублікувала в Instagram знімок берега, на якому відображаються тіні закоханої парочки.
Ім'я таємничого незнайомця було розсекречено досить швидко - як тільки режисер фільмів «Силіконова долина» та «Легіон» 35-річний Чарлі Макдауелл опублікував таке ж фото на своїй сторінці в соцмережі. «Цей день народження я буду пам'ятати ще довго», - підписала фото Емілія.
«З днем народження, Е», - написав Чарлі, додавши коротку фразу смайлом у вигляді серця.
Як повідомляв УНІАН, раніше Емілія Кларк похвалилася драконами на зап'ясті на честь "Гри престолів".
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