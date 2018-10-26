этот материал доступен на русском

Мати драконів з "Гри престолів" Емілія Кларк розсекретила свого бойфренда

15:02, 26 жовтня 2018
Світ
2045 0
Емілія Кларк зазначила 32-річчя / фото hbo.com

Читайте такожУ останньому сезоні "Грі престолів" з'єднання бути нові персонажі - ЗМІ

Актриса опублікувала в Instagram знімок берега, на якому відображаються тіні закоханої парочки.

Ім'я таємничого незнайомця було розсекречено досить швидко - як тільки режисер фільмів «Силіконова долина» та «Легіон» 35-річний Чарлі Макдауелл опублікував таке ж фото на своїй сторінці в соцмережі. «Цей день народження я буду пам'ятати ще довго», - підписала фото Емілія.

«З днем народження, Е», - написав Чарлі, додавши коротку фразу смайлом у вигляді серця.

false

Як повідомляв УНІАН, раніше Емілія Кларк похвалилася драконами на зап'ясті на честь "Гри престолів".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Гра престолів#Емілія Кларк