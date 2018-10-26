Forbes назвав найвисокооплачуванішу акторку серіалів

Актриса Софія Вергара вже всьоме посідає першу сходинку в рейтингу Forbes серед найвисокооплачуваніших телевізійних актрис.

Рейтинг найвисокооплачуваніших актрис року опублікували в журналі Forbes. Його очолила телеакторка Софія Вергара.

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За даними видання, Вергара за рік заробила 42,5 млн доларів. Журналісти рахували дохід у період з 1 червня 2017-го по 1 червня 2018-го. Більшу частину цієї суми телеакторка отримала за зйомки в телешоу «Американська сімейка».

На другому місці в рейтингу опинилася акторка «Теорії великого вибуху» Кейлі Куоко з доходом 24, 5 млн доларів на рік. Трійку лідерів замкнула Еллен Помпео з серіалу «Анатомія пристрасті» з 23,5 млн доларів.

Нагадаємо Софія Маргарита Вергара — колумбійська і американська актриса, модель, телеведуча. Софія Вергара почала кар'єру моделі і знайшла популярність в Південній Америці, знявшись у рекламному ролику «Пепсі».

З 2012 року є найвисокооплачуванішою акторкою американського телебачення. У 2016 році вона заробила 43 млн доларів.

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