З'явилося останнє відео з Миколою Караченцовим

На відео Караченцов ледве привітався з журналістами і висловив бажання і надалі боротися з онкологічним захворюванням.

У мережі з'явилося остання поява на камеру Миколи Караченцова, який помер вранці 26 жовтня.

Інтерв'ю з дружиною артиста Людмилою Поргіною зроблено у вересні 2018 року «П'ятому каналу».

В сюжеті з'являється і сам важко хворий артист, якому дружина читала вірші. Він ледве привітався з журналістами і висловив бажання і надалі боротися з онкологічним захворюванням.

Як повідомляв УНІАН, в Москві за день до свого 74-річчя, 26 жовтня о 9 годині ранку, помер актор Микола Караченцов. З артистом попрощаються 29 жовтня в московському театрі "Ленком".