Зірку "Міста гріхів" затримала поліція (фото)
16:53, 26 жовтня 2018Світ
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Причиною інциденту стало грубе порушення актрисою правил дорожнього руху – Альба їхала з мобільним телефоном у руці.
REUTERS
Голлівудську актрису Джесіку Альбу, яка відома за фільмом "Місто гріхів", зупинила поліція Беверлі-Хіллз.
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Про це повідомляє TMZ з посиланням на своє джерело в поліцейському департаменті Лос-Анджелеса.
Повідомляється, що причиною інциденту стало грубе порушення актрисою правил дорожнього руху – Альба їхала з мобільним телефоном у руці.
Також джерело зазначило, що Джессіка відбулася лише попередженням і поїхала далі з "посмішкою на обличчі". При цьому повідомляється, що патрульний, який зупинив зірку, не впізнав в ній всесвітньо відому актрису "та одну з найбільш гарячих красунь".
Альбу затримали за порушення ПДР / Фото: TMZ
Нагадаємо, актриса Джессіка Альба активно підтримує рух проти харасменту в Голлівуді #MeToo.
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