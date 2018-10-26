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Зірку "Міста гріхів" затримала поліція (фото)

16:53, 26 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це повідомляє TMZ з посиланням на своє джерело в поліцейському департаменті Лос-Анджелеса.

Повідомляється, що причиною інциденту стало грубе порушення актрисою правил дорожнього руху – Альба їхала з мобільним телефоном у руці. 

Також джерело зазначило, що Джессіка відбулася лише попередженням і поїхала далі з "посмішкою на обличчі". При цьому повідомляється, що патрульний, який зупинив зірку, не впізнав в ній всесвітньо відому актрису "та одну з найбільш гарячих красунь".

Альбу затримали за порушення ПДР / Фото: TMZ

Нагадаємо, актриса Джессіка Альба активно підтримує рух проти харасменту в Голлівуді #MeToo.

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Теги: #Джессіка Альба