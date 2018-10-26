Зірку "Міста гріхів" затримала поліція (фото)

Причиною інциденту стало грубе порушення актрисою правил дорожнього руху – Альба їхала з мобільним телефоном у руці.

Голлівудську актрису Джесіку Альбу, яка відома за фільмом "Місто гріхів", зупинила поліція Беверлі-Хіллз.

Читайте такожЗірка "Міста гріхів" Джессіка Альба знялася для українського фотографа

Про це повідомляє TMZ з посиланням на своє джерело в поліцейському департаменті Лос-Анджелеса.

Повідомляється, що причиною інциденту стало грубе порушення актрисою правил дорожнього руху – Альба їхала з мобільним телефоном у руці.

Також джерело зазначило, що Джессіка відбулася лише попередженням і поїхала далі з "посмішкою на обличчі". При цьому повідомляється, що патрульний, який зупинив зірку, не впізнав в ній всесвітньо відому актрису "та одну з найбільш гарячих красунь".

Нагадаємо, актриса Джессіка Альба активно підтримує рух проти харасменту в Голлівуді #MeToo.