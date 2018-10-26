Роберт Де Ніро вперше розповів про інцидент з надісланою бомбою

Бомба виявилася такою ж, як і бомби для інших прихильників Демократичної партії США.

Актор Роберт Де Ніро вперше прокоментував факт отримання надісланої йому бомби.

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Про це повідомляє Deadline. Де Ніро порадів, що ніхто не постраждав під час виявлення посилки з вибухівкою.

«Спасибі сміливій і заповзятливій охороні, а також силовикам за те, що захистили нас. Є щось, що сильніше бомб, і це ваші голоси. Треба голосувати!», - сказав актор, який активно виступав проти Трампа.

Раніше стали відомі подробиці про прислану в ресторан Роберта Де Ніро бомбу - вона виявилася такою ж, як і бомби для інших прихильників Демократичної партії США.

Як повідомляв УНІАН, всього невідомі за останні дні розіслали 11 таких посилок, в тому числі, Бараку Обамі і Гілларі Клінтон.