Оголена дочка Джонні Деппа знялася з Памелою Андерсон (фото)

Дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз, яка вже встигла у своїй 19 років підкорити світові подіуми, стала головною героїнею нового номера американського журналу V Magazine.

Читайте такожАвстралійські пожежні випустив еротичний календар на 2019 рік (фото, відео)

Стильні знімки опубліковані на офіційній сторінці видання в Instagram.

Крім звабливої зйомки у воді, де Лілі-Роуз позувала топлес, дочка Деппа знялася у спільній фотосесії з 51-річною актрисою Памелою Андерсон. Автором фотографій став відомий фотограф Люк Гілфорд.

На деяких знімках для журналу V Magazine Депп позує топлес, а на інших в стильних образах від Chanel і Rachel Comey.