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National Interest: Російський танк Т-14 «Армата» програє Abrams через ключову відмінність

12:43, 29 жовтня 2018
Світ
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Танки Т-14 "Армата" / REUTERS

Перший з них представлений американськими Abrams і німецькими Leopard 2, в конструкції яких боєприпаси зберігаються у спеціальному відсіку в башті під надійним захистом. Таким чином, в разі вибуху снарядів екіпаж цих танків не постраждає.

Другий же філософський підхід представлений російськими танками серії «Т», у яких боєприпаси розміщені навколо і під баштою в барабані. Таким чином, система автоматичної перезарядки може сама досилати снаряди в гармату.

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Про це пише National Interest, додаючи, що використання автоматичної перезарядки дозволяє скоротити екіпаж до трьох солдатів. Внутрішній простір скорочується, а броньовані частини всередині бойової машини збільшують вагу. Однак, розміщення боєприпасів у барабані в башті може призвести до виникнення небезпечної ситуації в разі, якщо танк зазнає удару, а подача снарядів буде заблокована.

Деякі танки використовують лінійні системи автоматичної перезарядки. І з цього можна винести найкращі аспекти такого підходу. Чому ж така конструкція не дуже поширена? Чи стане вона більш популярною в майбутньому?

Видання пише, що чотири моделі основних бойових танків на сьогодні використовують лінійні системи подачі снарядів. Це французький танк Leclerc, японські Type-90 і Type-10, а також корейський танк K2 Black Panther. Подібні системи використовуються у артилерії. Але там вони потрібні здебільшого для швидкості. Артилерійський досвід навряд чи може запропонувати щось, що можна було б корисно використати в розробці танків.

Французький Leclerc завантажує снаряди з касет на 21 заряд, розміщених у спеціальних відсіках у башті. Броньована перегородка відділяє боєприпаси від екіпажу. Заряди проходять через невеликий отвір, який відкривається лише в момент перезарядки гармати. Панелі для гільз оточують касету зі снарядами. В K2, Type-90 і Type-10 використовуються подібні до французької розробки системи автоматичної перезарядки з невеликими відмінностями, які стосуються передачі касет зі снарядами і гарматним відсіком.

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У часи СРСР проводилися навіть експерименти над розробкою гібридної барабанно-лінійної системи автоматичної перезарядки. Перевага такого підходу над описаною вище системою в тому, що розмір башти і всього танка можна було зменшити. Оскільки відпадає необхідність складати всі снаряди у спеціальному відсіку в башті. Але в цьому криється і головний недолік. Кут маневреності башти страждає. Крім того, велике за розмірами сховище для снарядів стає відкритою мішенню, коли башта повертається.

Однак, в танку Т-14 «Армата» Росія не використала цей радянських гібридний підхід. В новій російській моделі встановлена барабанна система автоматичної перезарядки. Екіпаж відділений від снарядів і розміщений у броньованій капсулі в основі танка. Це дозволяє «Арматі» скоротити ризики від удару по боєприпасах і захистити солдатів.

Але найбільша причина, чому автоматичні системи перезарядки не дуже популярні на Заході в тому, що вони навіть за доктриною не можуть працювати у Leopard і Abrams. Обидва танка розроблені з розрахунком, що екіпаж складається з чотирьох осіб. І один з них відповідає саме за перезарядку. Наявність четвертого члена танкової команди полегшує процес вирішення поточних бойових проблем і ремонту в польових умовах.

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Втім, якби гармата танка була збільшена до 140 чи 152 міліметрів, людська перезарядка сильно програвала б машині. Якщо танки хоч колись перейдуть на такий калібр, можна сміливо очікувати, що снаряди в гармати будуть подавати автоматичні системи перезарядки. І щось подібне може з’явитися у майбутніх моделях Abrams. Концепцію вже випробовували в минулому. Приміром, існувала модель Abrams з барабанною системою перезарядки FASTDRAW на 18 снарядів. Вона виключала четвертого члена танкового екіпажу. Однак, концепт відклали, оскільки це скорочувало маневреність танка.

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Теги: #Росія#США#армія#танк