В Ізраїлі оголосили девіз Євробачення-2019

Девіз майбутнього конкурсу оголосили після зустрічі виконавчого директора Євробачення і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Девізом міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який пройде з 14 по 18 травня 2019 року в Тель-Авіві, стане "Дозволь собі мріяти". Про це повідомили в прес-службі організатора конкурсу.

Читайте такожОдна з країн вперше відмовилася від участі в "Євробаченні": стала відома причина

"Цей надихаючий слоган представляє і символізує все, що стосується пісенного конкурсу Євробачення. Мова йде про інтеграцію, про різноманітність, про єдність. Стоячи на сцені, дозволяючи собі мріяти про перемогу на Євробаченні, будьте досить сміливими, досить впевненими, виступаючи перед світовою аудиторією. Це те, про що варто мріяти", - зазначив виконавчий директор пісенного конкурсу Йон Ола Санд.

Девіз майбутнього конкурсу оголосили після зустрічі виконавчого директора Євробачення і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, уточнили в прес-службі.

Глава конкурсу навів як приклад перемогу на минулому конкурсі співачки з Ізраїлю Барзілай. "Вона вийшла на сцену з мрією повернути Євробачення в Ізраїль. І їй це вдалося", - сказав він.

Нагадаємо, 64-й за рахунком конкурс Євробачення відбудеться в Тель-Авівському центрі ярмарків в Ізраїлі.

Раніше понад 140 діячів культури закликали бойкотувати міжнародний пісенний конкурс Євробачення, який в 2019 повинен відбутися в Ізраїлі.