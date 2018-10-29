Репер 50 Cent потролив свого конкурента: викупив 200 місць на концерт, щоб той виступав у напівпорожній залі
14:07, 29 жовтня 2018Світ
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Після цього 50 Cent продовжив тролити Ja Rule дописами з відредагованими фотографіями майбутнього концерту.
REUTERS
Американський репер 50 Cent потролив артиста Ja Rule, з яким уже багато років перебуває в конфлікті.
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Музикант викупив 200 квитків на концерт свого конкурента, щоб місця в передньому ряду залишалися порожніми під час його виступу.
Після цього 50 Cent продовжив тролити Ja Rule дописами з відредагованими фотографіями майбутнього концерту.
На одній з них репер сидить в першому ряду. У підписі до своєї публікації 50 Cent єхидно нахвалює виступ Ja Rule і просить його провести ще один концерт.
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