Репер 50 Cent потролив свого конкурента: викупив 200 місць на концерт, щоб той виступав у напівпорожній залі

Після цього 50 Cent продовжив тролити Ja Rule дописами з відредагованими фотографіями майбутнього концерту.

Американський репер 50 Cent потролив артиста Ja Rule, з яким уже багато років перебуває в конфлікті.

Читайте такожРепер Каньє Уест зустрівся з Трампом (фоторепортаж)

Музикант викупив 200 квитків на концерт свого конкурента, щоб місця в передньому ряду залишалися порожніми під час його виступу.

Після цього 50 Cent продовжив тролити Ja Rule дописами з відредагованими фотографіями майбутнього концерту.

На одній з них репер сидить в першому ряду. У підписі до своєї публікації 50 Cent єхидно нахвалює виступ Ja Rule і просить його провести ще один концерт.