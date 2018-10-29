США не відмовляться від касетних боєприпасів через загрозу з боку КНДР
Заступник глави Пентагону Патрік Шенахан заявив, що Сполучені Штати відмовилися від колишніх планів заборонити використання касетних боєприпасів.
За словами Шенахана, дане рішення продиктоване необхідністю протистояти КНДР, тому склади з касетними боєприпасами збережуть. Про це пише портал Military.com.
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«У ході навчань у нас виникло питання — чим ми будемо протистояти Північній Кореї? І тоді ми поглянули на боєприпаси, які нам потрібні, і на ті, що вже є в розпорядженні», — заявив Шенахан.
За словами заступника глави Пентагону, розробка заміни даного озброєння займе дуже багато часу, що неприпустимо в умовах північнокорейської загрози.
Раніше в КНДР пообіцяли дотримуватися своїх зобов'язань заради миру на Корейському півострові.