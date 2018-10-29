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США не відмовляться від касетних боєприпасів через загрозу з боку КНДР

16:57, 29 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Заступник глави Пентагону Патрік Шенахан заявив, що Сполучені Штати відмовилися від колишніх планів заборонити використання касетних боєприпасів.

За словами Шенахана, дане рішення продиктоване необхідністю протистояти КНДР, тому склади з касетними боєприпасами збережуть. Про це пише портал Military.com.

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«У ході навчань у нас виникло питання — чим ми будемо протистояти Північній Кореї? І тоді ми поглянули на боєприпаси, які нам потрібні, і на ті, що вже є в розпорядженні», — заявив Шенахан.

За словами заступника глави Пентагону, розробка заміни даного озброєння займе дуже багато часу, що неприпустимо в умовах північнокорейської загрози.

Раніше в КНДР пообіцяли дотримуватися своїх зобов'язань заради миру на Корейському півострові.

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Теги: #США#Пентагон#бомби