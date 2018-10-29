США не відмовляться від касетних боєприпасів через загрозу з боку КНДР

За словами заступника глави Пентагону, розробка заміни даного озброєння займе дуже багато часу, що неприпустимо в умовах північнокорейської загрози.

Заступник глави Пентагону Патрік Шенахан заявив, що Сполучені Штати відмовилися від колишніх планів заборонити використання касетних боєприпасів.

За словами Шенахана, дане рішення продиктоване необхідністю протистояти КНДР, тому склади з касетними боєприпасами збережуть. Про це пише портал Military.com.

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«У ході навчань у нас виникло питання — чим ми будемо протистояти Північній Кореї? І тоді ми поглянули на боєприпаси, які нам потрібні, і на ті, що вже є в розпорядженні», — заявив Шенахан.

За словами заступника глави Пентагону, розробка заміни даного озброєння займе дуже багато часу, що неприпустимо в умовах північнокорейської загрози.

Раніше в КНДР пообіцяли дотримуватися своїх зобов'язань заради миру на Корейському півострові.