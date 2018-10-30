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У США застрелили репера Young Greatness

07:37, 30 жовтня 2018
Світ
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Про це повідомляє Billboard. "Перестрілка сталася вранці біля ресторану Waffle House в штаті Луїзіана", - йдеться в повідомленні.

Музикант помер ще до приїзду поліцейських і швидкої. Йому було 34 роки.

Young Greatness став відомий у 2016 році, коли його пісня Moolah посіла 85 місце в рейтингу Billboard Hot 100.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США загинув репер Френк Снайдер, відомий під псевдонімом Hollywood Play.

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Теги: #вбивство#репер