У США застрелили репера Young Greatness

Музикант помер ще до приїзду поліцейських і швидкої. Йому було 34 роки.

У Новому Орлеані застрелили репера Young Greatness, чиє справжнє ім'я Теодор Джонс.

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Про це повідомляє Billboard. "Перестрілка сталася вранці біля ресторану Waffle House в штаті Луїзіана", - йдеться в повідомленні.

Музикант помер ще до приїзду поліцейських і швидкої. Йому було 34 роки.

Young Greatness став відомий у 2016 році, коли його пісня Moolah посіла 85 місце в рейтингу Billboard Hot 100.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США загинув репер Френк Снайдер, відомий під псевдонімом Hollywood Play.