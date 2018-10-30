Страшно красиві: як зірки відзначають Хелловін-2018 (фото, відео)

Минулими вихідними прокотилася хвиля знаменитих голлівудських костюмованих вечірок.

Свято Хелловіна у 2018 році випадає на середу, 31 жовтня, однак більшість зірок почала відзначати цей день ще на вихідних.

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Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Лас-Вегас зібрали на гучних вечірках відомих знаменитостей, які наввипередки демонстрували химерні костюми.

Джессіка Альба, Джо Джонас, Софі Тернер, Олівія Манн, Сінді Кроуфорд, Джордж Клуні, Лілі Роуз Депп, Періс Хілтон, Ніккі Хілтон Ротшильд і багато інших зірок вже відсвяткували Хелловін.

Минилуми вихідними прокотилася хвиля знаменитих голлівудських костюмованих вечірок: