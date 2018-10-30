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Страшно красиві: як зірки відзначають Хелловін-2018 (фото, відео)

11:09, 30 жовтня 2018
Світ
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Зірки вже встигли показати свої наряди для святкування Хелловіну / скріншот

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Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Лас-Вегас зібрали на гучних вечірках відомих знаменитостей, які наввипередки демонстрували химерні костюми.

Джессіка Альба, Джо Джонас, Софі Тернер, Олівія Манн, Сінді Кроуфорд, Джордж Клуні, Лілі Роуз Депп, Періс Хілтон, Ніккі Хілтон Ротшильд і багато інших зірок вже відсвяткували Хелловін.

Минилуми вихідними прокотилася хвиля знаменитих голлівудських костюмованих вечірок:

#SpiritAnimal ✨✨🦄✨✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on

#SpiritAnimal ✨✨🦄✨✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on

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Теги: #Хелловін Гага Клум Гросу