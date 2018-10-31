Індія випробувала балістичну ракету, здатну нести ядерну боєголовку - ЗМІ

Пуск відбувся ввечері 30 жовтня з випробувального полігону, який знаходиться на острові Абдул Калам.

В Індії пройшли успішні випробування балістичної ракети Agni-1, здатної нести ядерну боєголовку.

Про це повідомляє Times of India з посиланням на джерела, передає РБК.

Пуск відбувся ввечері 30 жовтня з випробувального полігону, який знаходиться на острові Абдул Калам біля узбережжя штату Одіша на сході Індії. Мішень була успішно знищена.

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Видання зазначає, що хоча ракета розроблялася ще з 2002 року, це був другий вечірній пуск снаряда.

Вага ракети - 12 т, довжина - 15 м, діаметр - 1 м. Вона може нести на собі боєголовку масою від 1 до 2,5 т. Дальність польоту ракети класу "земля-земля" - від 700 до 900 км.

У 2013 році Індія успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Agni-V, запуск відбувся на острові Уїлер в Бенгальській затоці біля узбережжя штату Орісса на сході Індії. Дальність польоту цієї ракети - 6 тис. км, вона також здатна нести ядерний заряд.

Раніше УНІАН повідомляв, що Військово-повітряні сили (ВПС) США спільно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA) провели серію випробувань керованої ядерної бомби проекту B61-12. Це були "перші кваліфікаційні випробування "від і до" для B61-12 на стратегічному бомбардувальнику B-2A Spirit".