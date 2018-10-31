У мережі з'явився кліп The Beatles з рідкісними фото музикантів (відео)
11:45, 31 жовтня 2018Світ
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Трек спочатку з'явився на однойменному студійному альбомі The Beatles.
Продюсери The Beatles випустили відео з рідкісними фотографіями музикантів
The Beatles випустили нове музичне відео для своєї пісні 1968 року "Glass Onion".
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Ролик містить монтаж рідкісних фотографій та анімованих елементів. Трек спочатку з'явився на однойменному студійному альбомі The Beatles, що отримав назву White Album, який цього року перевиданий у вигляді збірки, присвяченій 50-річчю.
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