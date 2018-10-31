У мережі з'явився кліп The Beatles з рідкісними фото музикантів (відео)

Трек спочатку з'явився на однойменному студійному альбомі The Beatles.

The Beatles випустили нове музичне відео для своєї пісні 1968 року "Glass Onion".

Читайте такожКолекція фотографій The Beatles продана з аукціону за $357 тисяч

Ролик містить монтаж рідкісних фотографій та анімованих елементів. Трек спочатку з'явився на однойменному студійному альбомі The Beatles, що отримав назву White Album, який цього року перевиданий у вигляді збірки, присвяченій 50-річчю.

Як повідомляв УНІАН, новий альбом сера Пола Маккартні «Egypt Station» очолив хіт-парад журналу Billboard.