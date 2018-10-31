этот материал доступен на русском

У мережі з'явився кліп The Beatles з рідкісними фото музикантів (відео)

11:45, 31 жовтня 2018
Світ
482 0

Читайте такожКолекція фотографій The Beatles продана з аукціону за $357 тисяч

Ролик містить монтаж рідкісних фотографій та анімованих елементів. Трек спочатку з'явився на однойменному студійному альбомі The Beatles, що отримав назву White Album, який цього року перевиданий у вигляді збірки, присвяченій 50-річчю.

Як повідомляв УНІАН, новий альбом сера Пола Маккартні «Egypt Station» очолив хіт-парад журналу Billboard.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #кліп