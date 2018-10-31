Названо ім'я першої акторки спін-офу «Гри престолів»

Яку саме роль виконуватиме актриса поки невідомо.

Голлівудська актриса Наомі Уоттс зніметься в спін-офі фентезійного серіалу «Гра престолів».

Про це з посиланням на телеканал HBO повідомляє The Hollywood Reporter.

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Уоттс стала першою акторкою, яка офіційно увійшла в акторський склад пріквела. Яку саме роль буде виконувати актриса, поки невідомо. За словами представників HBO, вона зіграє «харизматичну світську левицю, що приховує темний секрет». Ім'я персонажа Уоттс також тримається в секреті.

Дія пріквела розгортається за десять тисяч років до подій «Гри престолів», і жоден персонаж фентезійного серіалу в ньому не з'явиться.

Як повідомляв УНІАН, раніше була розкрита головна ідея серіалу "Гра престолів". За словами автора оригінального твору, герої переслідують особисті цілі, але ігнорують глобальні проблеми.