Вагітна Меган Маркл "засвітила" спідню білизну в прозорій сукні (фото)
13:56, 31 жовтня 2018Світ
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Коли герцогиня Сассекська Меган Маркл вийшла на вулицю, при сонячному освітленні все чітко проглядалося крізь одяг.
REUTERS
Меган Маркл вийшла у світ в сукні від Givenchy з прозорою плісированою спідницею, під якою чітко видно спідню білизну герцогині.
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Коли герцогиня Сассекська Меган Маркл вийшла на вулицю, при сонячному освітленні все чітко проглядалася крізь одяг.
Захід відбувся в рамках 16-денного туру герцогів Сассекських країнами Співдружності націй.
Вихід у новозеландському місті Окленд став завершальним.
REUTERS
Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Меган Маркл перестала приховувати своє цікаве положення і в облягаючому синьому платті показала кругленький живіт.
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