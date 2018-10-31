Вагітна Меган Маркл "засвітила" спідню білизну в прозорій сукні (фото)

Коли герцогиня Сассекська Меган Маркл вийшла на вулицю, при сонячному освітленні все чітко проглядалося крізь одяг.

Меган Маркл вийшла у світ в сукні від Givenchy з прозорою плісированою спідницею, під якою чітко видно спідню білизну герцогині. Читайте такожГаррі вирішив поберегти вагітну Меган в ході їхнього зарубіжного туру Коли герцогиня Сассекська Меган Маркл вийшла на вулицю, при сонячному освітленні все чітко проглядалася крізь одяг. Захід відбувся в рамках 16-денного туру герцогів Сассекських країнами Співдружності націй. Вихід у новозеландському місті Окленд став завершальним. Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Меган Маркл перестала приховувати своє цікаве положення і в облягаючому синьому платті показала кругленький живіт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter