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Вагітна Меган Маркл "засвітила" спідню білизну в прозорій сукні (фото)

13:56, 31 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

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Коли герцогиня Сассекська Меган Маркл вийшла на вулицю, при сонячному освітленні все чітко проглядалася крізь одяг.

Захід відбувся в рамках 16-денного туру герцогів Сассекських країнами Співдружності націй.

Вихід у новозеландському місті Окленд став завершальним.

REUTERS

Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Меган Маркл перестала приховувати своє цікаве положення і в облягаючому синьому платті показала кругленький живіт.

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Теги: #принц Гаррі і Меган Маркл