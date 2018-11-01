Forbes назвав найкращі фільми жахів до Хелловіну у 2018 році

Очолив список хоррор «Реінкарнація», дебютний повнометражний фільм режисера Арі Астера.

Журнал Forbes опублікував список з п'яти найкращих фільмів жахів 2018 року, які слід подивитися на Хелловін.

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Очолив список хоррор «Реінкарнація», дебютний повнометражний фільм режисера Арі Астера. Кінострічка розповідає про художницю Енні Грехем, в якої померла мати. Після похорону з сім'єю і близькими Грехем починають відбуватися різні моторошні та містичні речі.

На другому місці виявилося «Тихе місце» режисера Джона Красінські. Дія цього фільму відбувається в постапокаліптичному світі, в якому планету заполонили монстри з дуже чуйним слухом.

Далі йдуть кінострічки «Вибачте за турботу», «Хелловін» і науково-фантастичний фільм жахів «Анігіляція».

Раніше УНІАН склав свій список "найкращих фільмів" на Хеллоуїн.