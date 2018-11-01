Ніч страху і веселощів: стало відомо, скільки американці витратили на Хелловін у 2018 році (відео)

Щороку на Хелловін американець з'їдає 1,5 кг гарбуза, і витрачає, в залежності від статі та віку, від 77 до 96 доларів на різного роду іграшки, гаджети, маски або ласощі.

У 2018 році американці на вечірку з нагоди Хелловіна витратили понад 9 мільярдів доларів. Читайте такожМоторошні знижки: Ryanair запустивши розпродаж авіаквитків до Хеловіну на всі напрямки від 9,99 євро Божевілля покупців, пов'язане з 31 жовтня, тривало кілька тижнів. Найбільший фурор цього року зробили маски Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Щороку на Хелловін середній американець з'їдає 1,5 кг гарбуза, і витрачає, в залежності від статі та віку, від 77 до 96 доларів на різного роду іграшки, гаджети, маски або ласощі. Як повідомляв УНІАН, напередодні свята стало відомо, що українські гарбузи визнали найсмачнішими у світі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter