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Українка знялася в рекламі нового парфуму разом з Шарліз Терон (відео)

13:48, 01 листопада 2018
Світ
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Днями вийшов промо-ролик на підтримку нового аромату J'adore Absolu, обличчям якого стала постійна муза Дому Dior Шарліз Терон. Нагадаємо, актриса вперше стала обличчям парфуму в 2004 році.

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У новому відео головна героїня і обличчя аромату була не одна: компанію красуні склали моделі, серед яких українка Кейт Андервуд, пише ELLE.

Справжнє ім'я киянки, яка живе у США – фотограф і модель Катя Підлісна.

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Теги: #реклама#парфуми