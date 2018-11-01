Українка знялася в рекламі нового парфуму разом з Шарліз Терон (відео)
13:48, 01 листопада 2018Світ
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Киянка отримала роль в красивому відео.
Днями вийшов промо-ролик на підтримку нового аромату J'adore Absolu, обличчям якого стала постійна муза Дому Dior Шарліз Терон. Нагадаємо, актриса вперше стала обличчям парфуму в 2004 році.
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У новому відео головна героїня і обличчя аромату була не одна: компанію красуні склали моделі, серед яких українка Кейт Андервуд, пише ELLE.
Справжнє ім'я киянки, яка живе у США – фотограф і модель Катя Підлісна.
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