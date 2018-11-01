Стало відомо, хто виконає головну чоловічу роль в приквелі "Гри престолів"

Головну чоловічу роль в приквелі серіалу "Гра престолів" зіграє британський актор Джош Вайтхаус, більш відомий за роллю в шоу "Полдрак".

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Відзначається, що новий серіал отримав назву "Довга ніч". Вайтхаус приєднався до Наомі Уоттс, яка зіграє "світську левицю, яка приховує темний секрет". Подробиці про персонажа Вайтхауса не розголошуються, відзначає DT.UA.

Зйомки пілотного епізоду серіалу стартують наступного року. Сценарій нового шоу напишуть Джейн Голдман і автор серії романів "Пісня льоду і полум'я" Джордж Мартін.

Зазначається, що дія серіалу буде відбуватися "за тисячі років до подій, показаних в "Грі престолів" і "розповість про перехід світу з золотого століття героїв до найтемніших часів. І тільки одне можна сказати напевно: від страхітливих таємниць історії Вестероса до справжнього походження білих ходоків, від загадок сходу до легенд Старків... насправді не та історія, яку ми думаємо, що знаємо".

Як повідомляв УНІАН, вихід восьмого сезону шоу очікується у 2019 році.