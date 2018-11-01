Відвертий кліп Анни Сєдокової заборонили на телебаченні (відео)

35-річна співачка, як могла, підігрівала інтерес до нової роботи, публікуючи відверті еротичні фото і супроводжуючи їх пікантними коментарями.

Анна Сєдокова презентувала новий кліп на пісню «Шантарам», сьогодні його обговорює вся мережа. Так, нова відеоробота співачки, режисером якого став Алан Бадоєв, вийшла настільки відвертою та провокаційною, що її заборонили показувати на телебаченні.

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«Все. В мережі. Тільки там, тому що на телебаченні вже його заборонили. Повна версія доступна тільки у мене на каналі, у посиланні в сторіз та в профайлі. І я не знаю, чи довго ще буде доступна. Можна просто набирати #ШАНТАРАМ #youtube. Спасибі, Алан, за можливість бути з тобою іншою, але справжньою, ти не засуджуєш. Ти дістаєш те, що сидить так глибоко. Спасибі команді, для мене велика честь створювати разом», – анонсувала вихід кліпу Анна в своєму Instagram-акаунті.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня українська співачка Ані Лорак презентувала пісню "Сон". В пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.