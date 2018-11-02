Кіра Найтлі вразила нарядом на прем'єрі фільму «Лускунчик і чотири королівства» (фото)

Найтлі красувалася на червоній доріжці в компанії Маккензі Фой, Еллі Бамбер, Річарда Гранта та Місті Коупленд.

У Лондоні відбулася прем'єра фентезі-фільму «Лускунчик і чотири королівства» режисерів Лассе Халльстрема і Джо Джонстона.

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Кіра Найтлі, яка зіграла одну з головних ролей, відвідала захід у білосніжній сукні в підлогу з аплікаціями Chanel.

Найтлі красувалася на червоній доріжці в компанії Маккензі Фой, Еллі Бамбер, Річарда Гранта та Місті Коупленд.

В якості аксесуарів зірка фільму «Пірати Карибського моря» вибрала невеликі сережки, а також масивне кільце, усипане перлами.

Як повідомляв УНІАН, раніше студія Disney опублікувала новий трейлер фільму "Лускунчик і чотири королівства", який відійде від сюжету казки Гофмана і класичного балету Чайковського і розповість історію про дівчину Клару. Героїня фільму опиниться в чарівному світі, де кине виклик найстрашнішому лиходієві усіх королівств.