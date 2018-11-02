Актор Алек Болдуїн влаштував бійку за місце на парковці, йому загрожує в'язниця

Актора звинуватять у нападі на людину, в порушенні образ і порушенні громадського порядку.

У Нью-Йорку на Манхеттені поліція затримала актора Алека Болдуїна після конфлікту з іншим водієм за місце на парковці.

Про це повідомляє міський телеканал NBC News 4 із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Дождь.

За його даними, актора звинуватять у навмисному нападі на людину третього ступеня, кримінальному проступку та порушенні громадського порядку. Йому загрожує до року в'язниці.

Читайте такожУ метро Риму двоє українців намагалися пограбувати пасажира й влаштували бійку (відео)

Болдуїн вдарив чоловіка один раз кулаком по обличчю, після того, як той зайняв місце на парковці, поки актор чекав, коли воно звільниться. Потерпілий поскаржився на біль і його відвезли в лікарню, розповіли співрозмовники телеканалу.

Цю інформацію підтвердив CNN співробітник поліції Нью-Йорка Джон Грімпел. За його словами, актора відпустили під зобов'язання з'явитися до суду. Суд може відбутися в грудні.

У Білому домі журналісти попросили президента США Дональда Трампа прокоментувати новину про затримання Болдуїна, який останні два роки виступає в телешоу Saturday Night Live із пародіями на президента. Трамп побажав йому удачі, повідомляє NBC.