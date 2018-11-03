Помер продюсер Брюса Лі та Джекі Чана

Після того, як Джекі Чан знявся в кінокартині "Година пік", яку продюсував Чоу, він став найпопулярнішим китайським актором в Голлівуді.

У Гонконгу на 92-му році життя помер «хрещений батько гонконгського кінематографа» Реймонд Чоу.

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Причина смерті не уточнюється, повідомляє kommersant з посиланням на Associated Press.

За все своє життя він став продюсером для більше 600 фільмів, у тому числі з участю Брюса Лі (найвідоміший «Вихід дракона» зібрав $40 млн у світовому кінопрокаті) і Джекі Чана («Розбірки в Бронксі» зібрав понад $32 млн тільки в американському кінопрокаті). Після того, як Джекі Чан знявся в кінокартині «Годину пік», яку продюсував Чоу, він став найпопулярнішим китайським актором в Голлівуді.

Реймонд Чоу народився в Гонконзі в 1927 році. У кіноіндустрію він перейшов з журналістики (працював в американських ЗМІ).