Помер продюсер Брюса Лі та Джекі Чана
14:07, 03 листопада 2018Світ
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Після того, як Джекі Чан знявся в кінокартині "Година пік", яку продюсував Чоу, він став найпопулярнішим китайським актором в Голлівуді.
Реймонд Чоу \ Bobby Yip/File Photo / REUTERS
У Гонконгу на 92-му році життя помер «хрещений батько гонконгського кінематографа» Реймонд Чоу.
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Причина смерті не уточнюється, повідомляє kommersant з посиланням на Associated Press.
За все своє життя він став продюсером для більше 600 фільмів, у тому числі з участю Брюса Лі (найвідоміший «Вихід дракона» зібрав $40 млн у світовому кінопрокаті) і Джекі Чана («Розбірки в Бронксі» зібрав понад $32 млн тільки в американському кінопрокаті). Після того, як Джекі Чан знявся в кінокартині «Годину пік», яку продюсував Чоу, він став найпопулярнішим китайським актором в Голлівуді.
Реймонд Чоу народився в Гонконзі в 1927 році. У кіноіндустрію він перейшов з журналістики (працював в американських ЗМІ).
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