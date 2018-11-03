Spice Girls анонсують турне на 2019 рік

Група розпалася в 2000 році, проте, кілька разів після цього возз'єднувалася для участі в концертах.

Британська поп-група Spice Girls повідомить про те, що вирушає в гастрольне турне.

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Газета The Sun повідомляє, що про це буде оголошено в понеділок, 5 листопада. Група відправиться в турне по Великобританії в 2019 році, але Вікторія «Пош Спайс» Бекхем в ньому брати участі не буде. Виступати будуть Мелані «Спорті Спайс» Чісхолм, Емма «Бебі Спайс» Бантон, Мелані «Скері Спайс» Браун і Джері «Джинджер Спайс» Хорнер.

Spice Girls відомі піснями Wannabe і Viva Forever.

Група розпалася в 2000 році, проте, кілька разів після цього возз'єднувалася для участі в концертах. Востаннє вони виступали в 2012 році в Лондоні.