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Помер співзасновник LVMH Ален Шевальє

07:49, 05 листопада 2018
Світ
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Ален Шевальє помер 1 листопада \ фото з відкритих джерел

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"Ален Шевальє помер 1 листопада в своєму будинку в Межеві", - йдеться в повідомленні видання Le Figaro, передає kommersant. Прощальна церемонія пройде 7 листопада.

"Він використовував свій інтелект, щоб допомагати політиці та промисловості. Він мав трердий намір домогтися того, щоб Франція посіла перше місце з продажу товарів класу "люкс", - заявив французький президент Еммануель Макрон, висловивши співчуття сім'ї Шевальє.

У 1987 році Шевальє разом з Анрі Ракамьє заснував LVMH, в результаті чого об'єдналися Moët Hennessy і Louis Vuitton. LVMH випускає предмети розкоші під торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy та ін.

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Теги: #помер