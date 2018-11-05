Помер співзасновник LVMH Ален Шевальє

Він помер майже тиждень тому, проте ЗМІ стало відомо про це тільки зараз.

У віці 87 років у своєму будинку в Межеві, Верхня Савойя, помер співзасновник французької компанії LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton Ален Шевальє. Читайте такожПомер один із засновників світового бренду Benetton "Ален Шевальє помер 1 листопада в своєму будинку в Межеві", - йдеться в повідомленні видання Le Figaro, передає kommersant. Прощальна церемонія пройде 7 листопада. "Він використовував свій інтелект, щоб допомагати політиці та промисловості. Він мав трердий намір домогтися того, щоб Франція посіла перше місце з продажу товарів класу "люкс", - заявив французький президент Еммануель Макрон, висловивши співчуття сім'ї Шевальє. У 1987 році Шевальє разом з Анрі Ракамьє заснував LVMH, в результаті чого об'єдналися Moët Hennessy і Louis Vuitton. LVMH випускає предмети розкоші під торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy та ін.

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