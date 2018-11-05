MTV Europe Music Awards 2018: всі переможці (фоторепортаж)

Тріумфатором премії стала 21-річна кубино-американська співачка Каміла Кабельо.

У ніч з неділі на понеділок у місті Більбао в Іспанії пройшла щорічна музична премія MTV Europe Music Awards 2018. Це вже була 25-а за рахунком церемонія. У цьому році її ведучою була актриса і співачка Хейлі Стейнфілд.

Тріумфатором премії стала 21-річна кубино-американська співачка Каміла Кабельо. Артистка була заявлена в шести номінаціях і перемогла в чотирьох - "Кращий виконавець", "Кращий відеокліп", "Краща пісня", "Кращий американський виконавець".

Нікі Мінаж завоювала дві премії. Їй не знайшлося рівних у номінаціях "Кращий імідж" і "Кращий виконавець хіп-хопу".

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Кращим виконавців електронної музики визнаний Marshmello (В 2017 році зайняв 10 місце в списку кращих діджеїв світу за версією DJ Magazine).

Список переможців MTV EMA:

"Найкраща пісня" – Havana, Каміла Кабельо

"Найкраще відео" – Havana, Каміла Кабельо

"Кращий артист" — Каміла Кабельо

"Кращий російський виконавець" – Jah Khalib

"Кращий електронний проект" – Marshmello

"Глобальна ікона" – Джанет Джексон

"Кращий британський ірландська виконавець" – Little Mix

"Найкращий хіп-хоп виконавець" – Нікі Мінаж

"Кращий новий виконавець" – Карді Бі

"Найкращий альтернативний виконавець" — Panic! At the Disco

"Краща рок-група" – 5 Seconds of Summer

"Кращий поп-виконавець" — Дуа Ліпа

"Кращий виконавець Австралії" — Tkay Maidza

"Кращий ізраїльський виконавець" — Ноа Кірел

"Кращий норвезький виконавець" — Алан Уокер

"Кращий німецький виконавець" — Майк Сінгер