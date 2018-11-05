MTV Europe Music Awards 2018: всі переможці (фоторепортаж)
У ніч з неділі на понеділок у місті Більбао в Іспанії пройшла щорічна музична премія MTV Europe Music Awards 2018. Це вже була 25-а за рахунком церемонія. У цьому році її ведучою була актриса і співачка Хейлі Стейнфілд.
Тріумфатором премії стала 21-річна кубино-американська співачка Каміла Кабельо. Артистка була заявлена в шести номінаціях і перемогла в чотирьох - "Кращий виконавець", "Кращий відеокліп", "Краща пісня", "Кращий американський виконавець".
Нікі Мінаж завоювала дві премії. Їй не знайшлося рівних у номінаціях "Кращий імідж" і "Кращий виконавець хіп-хопу".
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Кращим виконавців електронної музики визнаний Marshmello (В 2017 році зайняв 10 місце в списку кращих діджеїв світу за версією DJ Magazine).
Список переможців MTV EMA:
"Найкраща пісня" – Havana, Каміла Кабельо
"Найкраще відео" – Havana, Каміла Кабельо
"Кращий артист" — Каміла Кабельо
"Кращий російський виконавець" – Jah Khalib
"Кращий електронний проект" – Marshmello
"Глобальна ікона" – Джанет Джексон
"Кращий британський ірландська виконавець" – Little Mix
"Найкращий хіп-хоп виконавець" – Нікі Мінаж
"Кращий новий виконавець" – Карді Бі
"Найкращий альтернативний виконавець" — Panic! At the Disco
"Краща рок-група" – 5 Seconds of Summer
"Кращий поп-виконавець" — Дуа Ліпа
"Кращий виконавець Австралії" — Tkay Maidza
"Кращий ізраїльський виконавець" — Ноа Кірел
"Кращий норвезький виконавець" — Алан Уокер
"Кращий німецький виконавець" — Майк Сінгер