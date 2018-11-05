У Римі помер легендарний кіноактор

Джуффре народився у 1928 році в Неаполі. В його кар'єрі — понад 90 ролей у кіно і на телебаченні

Знаменитий італійський актор Карло Джуффре помер у Римі на 90 році життя після тяжкої невиліковної хвороби.

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Артист помер 1 листопада, проте відомо про це стало тільки сьогодні.

Джуффре народився у 1928 році в Неаполі. У його кар'єрі — понад 90 ролей у кіно та на телебаченні, однак першою його великою роботою, завдяки якій актор став відомий на весь світ, — це фільм "Дівчина з пістолетом". Картина номінувалася на премію "Оскар" як кращий фільм іноземною мовою.

Артист працював із зірками національного кінематографа, такими як Клаудія Кардинале і Марчелло Мастрояні. У 2002 році Карло Джуффре знявся у фільмі "Піноккіо" режисера Роберта Беніньї. У цій стрічці актор зіграв творця дерев'яного хлопчика — тесляра Джеппетто.