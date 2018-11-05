Учасниця шоу "Танці з зірками" нарвалася на критику Катерини Кухар (відео)

Никитюк цього року перетворилася в королеву бразильського карнавалу.

Відбувся одинадцятий прямий ефір проекту "Танці з зірками", темою якого став "Карнавал. Танці народів світу".

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Леся Нікітюк цього разу перетворилася на королеву бразильського карнавалу і разом з Максимом Єжовим відтворила запальну самбу.

Прима-балерина Катерина Кухар зазначила, що танець Никитюк був "сповнений фривольностей". "Спочатку мені здалося, що ви переглянули покази Victoria's Secret. Але ангели не заповнюють своїми невгамовними сідницями весь екран. Ви не міняєте танцювальну модель. Шкода, адже я хотіла побачити від вас експериментів", - прокоментувала суддя.

"Це був черговий "страшний" для мене ефір... я ніяк не можу подолати страх! Але я вдячна за кожне ваш коментар! Я сподіваюся, у мене вийде запалити "професійно", - написала Леся в Instagram. Користувачі мережі підтримують зірку.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада відбувся 11-й ефір шоу "Танці з зірками", проект покинув відомий боксер.