Кодові імена, відстріл дронів та шокуючий бюджет: стало відомо, як знімали 8 сезон "Гри престолів"

Актори "Гри престолів" підготувалися до боротьби з витоком інформації.

Шокувати фанів продюсери популярного серіалу вирішили не тільки смертями улюблених персонажів, але і бюджетом майбутнього сезону. Видання EW поспілкувалося з творцями «Гри престолів» і з'ясували цікаві деталі про контроль зйомок, вартості кожної серії і найграндіознішої битви в історії телебачення.

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Як повідомляє, popcornnews, журналіст видання EW Джеймс Хібберд відвідав зйомки фінального сезону «Гри престолів» і поспілкувався з шоураннерами Девідом Беніоффом і Деном Вайссом. Вони повідомили, що підготувалися для боротьби з витоком інформації: на майданчику розмістили спеціальні рушниці для відстрілу дронів, не підписували сценарії, а зірок викликали на майданчик за допомогою кодових імен. Так, Емілія Кларк на час зйомок стала для всіх Элдісс. Акторам також заборонили робити будь-які фотографії, навіть знімати свої ноги, хоча Мейсі Вільямс в дусі свого персонажа порушила заборону.

Беніофф та Вайсс поділилися з журналістом ще однією цікавою деталлю: кожен з шести епізодів прийдешнього сезону коштував понад 15 млн доларів, при тому, що серії попередніх сезонів коштували 10 млн доларів. Фінальна битва з білими ходоками обіцяє стати найдорожчою батальною сценою в історії телебачення. За повідомленнями ЗМІ, зйомки фінальної битви з Королем Ночі, які проходили на відкритому просторі, тривали 55 днів.

Як повідомляв УНІАН, вихід восьмого сезону шоу очікується у 2019 році.