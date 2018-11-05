"Оголену" телезірку розкритикували за безлад в будинку (фото)
17:38, 05 листопада 2018Світ
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Фани були вражені не її фігурою, а бардаком на задньому плані.
Кортні Кардашян опублікувала сексуальне фото, але фанів зацікавило інше! / скріншот
Зірка реаліті разом зі своїми сестрами вбралася в "ангелів" марки Victoria's Secret.
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У своєму Instagram Кортні поділилася знімком, на якому зображена в білому білизняному комплекті з мережива, з ангельськими крилами.
Фани були вражені не її фігурою, а бардаком на задньому плані: у зірки розкидані речі в кімнатах «Який кошмар! У Кортні всі речі валяються на підлозі! Не дивно, що Скотт від неї втік...», — пишуть в коментарях.
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