"Оголену" телезірку розкритикували за безлад в будинку (фото)

Фани були вражені не її фігурою, а бардаком на задньому плані.

Зірка реаліті разом зі своїми сестрами вбралася в "ангелів" марки Victoria's Secret.

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У своєму Instagram Кортні поділилася знімком, на якому зображена в білому білизняному комплекті з мережива, з ангельськими крилами.

Фани були вражені не її фігурою, а бардаком на задньому плані: у зірки розкидані речі в кімнатах «Який кошмар! У Кортні всі речі валяються на підлозі! Не дивно, що Скотт від неї втік...», — пишуть в коментарях.