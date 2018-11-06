Зірку "Месників" визнали найсексуальнішим чоловіком у світі (фото)

Журнал People назвав голлівудського актора Ідріса Ельбу найсексуальнішим чоловіком.

Британського актора Ідріса Ельбу визнано найсексуальнішим чоловіком року за версією журналу People.

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Актор заявив, що новий "титул" став для нього сюрпризом. Ельба також зізнався, що, незважаючи на те, що вже в школі він активно займався спортом, його фігура була далека від ідеалу – за його словами, він був дуже високим і худим.

"Наді мною знущалися. Коли відростив вуса, я став найкрутішим хлопцем в корпусі", – зізнався актор.

Ідріс Ельба є одним із найзатребуваніших акторів в Голлівуді. Він знімається в великобюджетних блокбастерах, наприклад, екранізаціях коміксів Marvel, фантастичних фільмах "Прометей", "Темна вежа", "Тихоокеанський рубіж". Ельба також озвучує персонажів популярних мультфільмів. Його голосом розмовляють герої проектів "Звірополіс", "У пошуках Дорі".

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році звання "найсексуальніший чоловік світу" за версією People отримав співак Блейк Шелтон.