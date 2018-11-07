За серіалом "Пуститися берега" знімуть повнометражний фільм - ЗМІ

Чи з'являться у фільмі виконавці головних ролей в серіалі Брайан Кренстон та Аарон Пол, поки не відомо.

Популярний американський серіал "Пуститися берега" (оригінальна назва Breaking Bad) отримає продовження у вигляді повнометражного фільму.

Творець серіалу Вінс Гілліган працює над двогодинним фільмом, повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела.

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Поки не відомо, чи буде фільм показано в кінотеатрах чи створено тільки для телебачення. Згідно з інформацією, фільм буде називатися "Greenbrier".

Повідомляється, що зйомки проекту стартують у наступному місяці в американському штаті Нью-Мексико. У кіностудії в Нью-Мексико підтвердили, що в регіоні планують знімати фільм з назвою "Greenbrier".

Чи з'являться у фільмі виконавці головних ролей в серіалі Брайан Кренстон та Аарон Пол, поки не відомо.

Нагадаємо, серіал "Пуститися берега" отримав позитивні відгуки від аудиторії і критиків, його визнали одним з найкращих американських телесеріалів. Він був удостоєний багатьох премій, серед яких 16 прайм-таймових премій "Еммі", і два "Золотих глобуса".

Як повідомляв УНІАН, за мотивами легендарного мультфільму "Том і Джеррі" планують зняти фільм.