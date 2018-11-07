ЗМІ назвали лиходія, який з'явиться в новому епізоді "Зоряних воєн"

Деталі сюжету дев'ятого епізоду "Зоряних воєн" поки невідомі.

Після гучної прем'єри фільму "Зоряні війни: Останні джедаї", всі чекають продовження – дев'ятої частини саги. Зйомки дев'ятої частини вже йдуть, а нещодавно до касту "Зоряних воєн" приєднався актор Метт Сміт, відомий глядачам за серіалом "Доктор Хто".

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Саме Сміт втілить на екрані знаменитого імператора Палпатіна, який був одним з головних лиходіїв в класичних фільмах і був убитий Дартом Вейдером, пише "Сегодня".

Згідно з інформацією, в прийдешній стрічці з'явиться саме молодий Палпатін, однак, як саме він перенісся (або ожив) під час дії фільму – невідомо. Також існує думка, що до ролі знаменитого лиходія повернеться Єн МакДермід, який вже втілював цей образ. А Метт Сміт, в свою чергу, стане молодим в видіннях Кайло Рена.

Деталі сюжету дев'ятого епізоду "Зоряних воєн" поки невідомі. Фільм вийде в прокат 19 грудня 2019 року.