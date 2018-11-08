Вийшов трейлер фільму «Мауглі» з Камбербетчем і Бейлом (відео)

Бенедикт Камбербетч озвучив Шерхана, Крістіан Бейл — Багіру.

Netflix випустив трейлер пригодницького фільму «Мауглі» («Mowgli: Legend of the Jungle»), заснованого на «Книзі джунглів» Редьярда Кіплінга.

Фільм зняв актор і режисер Енді Серкіс, найбільш відомий по ролі Голлума у «Володарі кілець». Роль Мауглі, вихованого вовками, виконав актор Роен Чанд. Тварин, що з'являються у фільмі, озвучили Бенедикт Камбербетч (тигр Шерхан), Крістіан Бейл (пантера Багіра) і Кейт Бланшетт (пітон Каа).

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Netflix в липні купив права на «Мауглі» у компанії Warner Bros. Очікувалося, що прем'єра відбудеться в 2019 році, але дату виходу перенесли на більш ранній термін. 29 листопада фільм покажуть в деяких кінотеатрах в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Сан-Франциско і Лондоні, а 7 грудня він буде доступний по всьому світу на Netflix.