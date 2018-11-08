Американська зірка Тейлор Свіфт звернулася по допомогу до українського авіаперевізника (відео)

Американська співачка Тейлор Свіфт найняла два транспортні літаки Ан-124 української авіакомпанії "Авіалінії Антонова", щоб перевезти концертне обладнання.

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Про це пише "Національний промисловий портал". За даними видання, Ан-124 "Руслан" перевіз устаткування з Брісбена (Австралія) в Окленд (Нова Зеландія).

Літаки прибули в пункт призначення з різницею в дві години і повністю впоралися з поставленим завданням.

Як повідомляв УНІАН, раніше Тейлор Свіфт стала тріумфатором American Music Awards-2018. Співачка перемогла у чотирьох номінаціях: артист року, краща поп/рок співачка, найкращий поп/рок альбом і тур року.