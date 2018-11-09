Держдеп США відзвітував про зростання продажів американської зброї

Експорт озброєнь виріс до $192,3 мільярда.

У 2018 фінансовому році Сполучені Штати продали іншим державам на 13% більше озброєнь.

За даними американського зовнішньополітичного відомства, експорт озброєнь виріс до $192,3 млрд. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

«За минулий фінансовий рік дозволений експорт озброєнь виріс на 13% до $192,3 млрд», — йдеться в повідомленні Держдепу.

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Також укладачі документа наголосили, що зростаючий споживчий інтерес до американської зброї дозволив створити тисячі робочих місць і дозволив зберегти «ще багато тисяч».