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Гурт Imagine Dragons випустив новий альбом (відео)

12:19, 09 листопада 2018
Світ
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Новий альбом називається Origins / Скріншот

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Про це повідомляється на офіційній сторінці групи в Twitter. "Origins вже доступний скрізь", - йдеться у повідомленні.

До альбому Imagine Dragons входять 15 композицій, включаючи раніше представлені пісні Natural, Machine і Zero.

Як повідомляв УНІАН, в останній день літа, 31 серпня, в Києві відбулась найграндіозніша подія для всіх шанувальників сучасної музики в Україні. У столиці виступили легендарні американські рокери Imagine Dragons.

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Теги: #альбом#Imagine Dragons