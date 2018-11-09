Гурт Imagine Dragons випустив новий альбом (відео)

Група Imagine Dragons порадувала шанувальників новим альбомом.

Група Imagine Dragons у п'ятницю, 9 листопада, випустила свій четвертий студійний альбом Origins.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці групи в Twitter. "Origins вже доступний скрізь", - йдеться у повідомленні.

До альбому Imagine Dragons входять 15 композицій, включаючи раніше представлені пісні Natural, Machine і Zero.

Як повідомляв УНІАН, в останній день літа, 31 серпня, в Києві відбулась найграндіозніша подія для всіх шанувальників сучасної музики в Україні. У столиці виступили легендарні американські рокери Imagine Dragons.