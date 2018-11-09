"Міс Інтернешнл-2018": українка вперше увійшла в топ-15 найкрасивіших дівчат (фото)

Богдана Тарасик, "Miss Ukraine International 2018" з Дніпропетровської області увійшла до 15-ки найкрасивіших дівчат.

У Токіо відбувся фінал міжнародного конкурсу краси "Miss International". 77 красунь з усього світу боролися за почесний титул. Корона дісталася представниці Венесуели, 20-річній Маріем Кларет Веласко Гарсіа.

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Цікаво, що 24-річна Богдана Тарасик ("Miss Ukraine International 2018") з Дніпропетровської області увійшла до 15-ки найкрасивіших дівчат. Це поки найкращий результат України на цьому конкурсі. Для фінального виходу українська красуня обрала розкішну сукню червоного кольору від Катерини Лукашик.

"Богдана Тарасик вперше за всю історію участі України в міжнародному конкурсі, увійшла до 15-ки найкрасивіших дівчат. Богдана, ми пишаємося тобою, ти - розумниця! Чудово трималася на сцені і гідною представила нашу країну", - йдеться в офіційному повідомленні на сторінці "Міс Україна" в Instagram.

Тарасик закінчила Київський політехнічний інститут. Богдана народилася в Кривому Розі

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві відбулася презентація вечірньої сценічної сукні представниці України на конкурсі "Міс Світу-2018". Нашу країну представляє 19-річна Леоніла Гузь з Херсонської області.