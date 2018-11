"Міс Інтернешнл-2018": українка вперше увійшла в топ-15 найкрасивіших дівчат (фото)

Сьогодні відбувся фінал @missinternationalofficial. @bogdana_tarasyk в перший раз за всю історію участі України в міжнародному конкурсі, увійшла в 15-ку найкрасивіших дівчат. Богдана, ми пишаємося тобою, ти - розумниця! Чудово трималася на сцені і гідною представила нашу країну ! Неймовірна сукня від @katherine_lukashyk. Аксесуари: @vesna.accessories

