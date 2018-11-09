"Фантастичні тварини 2" назвали найгіршим фільмом в історії всесвіту Гаррі Поттера

Кінокритики негативно висловилися про фільм, зокрема – про гру Джонні Деппа.

Фільм "Фантастичні тварини: Злочини Гріндевальда" назвали найгіршим в історії всесвіту Гаррі Поттера. Справа в тому, що критики багатьох провідних видань залишилися незадоволені стрічкою, пише Yahoo.

Наприклад, критично висловилася журналістка видання The Mashable Енджі Хан, яка заявила, що стрічка виглядає сирою на всіх рівнях, від мотивацій персонажів до створеного фентезійного світу, передає "Сегодня".

А ось Пітер Бредшоу, представник видання The Guardian заявив, що фільму не вистачає новизни і розвитку сюжету. Все це творці "спробували компенсувати великою кількістю нових персонажів, які швидше вводять глядача в оману".

Гра Джонні Деппа у фільмі також не задовольнила експертів. На думку автора журналу The Hollywood Reporter, персонаж Деппа "рясніє кліше, що у актора вже увійшло в звичку".

Як повідомляв УНІАН, фільм "Фантастичні тварини 2" увійшов у список найочікуваніших фільмів осені.