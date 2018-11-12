Будинок відомого голлівудського актора перетворився на згарище після пожеж в Каліфорнії (фото)

У результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія загинула 31 людина, ще 200 вважаються зниклими безвісти.

У результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США), які забрали життя 31 людини, постраждав голлівудський актор Джерард Батлер. У зірки фільмів "300 спартанців", "Гола правда", "Геошторм" і "Привид опери" повністю згорів будинок.

Відповідне фото актор опублікував у своєму Instagram.

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"Повернувся в мій будинок в Малібу після евакуації. Несамовитий час в Каліфорнії. Натхненний, як завжди, мужністю, духом і самовіддачею пожежників. Спасибі пожежного департаменту Лос-Анджелеса", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, в результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія загинула 31 людина, ще 200 вважаються зниклими безвісти.